Воронежца сняли с авиарейса Владикавказ - Москва из-за курения на борту

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-22T12:16:59+03:00

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34-летний воронежец стал причиной вызова в аэропорт Владикавказа правоохранителей. Утром 22 ноября в полицию позвонили из местной воздушной гавани и попросили силовиков прибыть к борту самолета, который готовится к вылету в Москву. Позже командир судна объяснил, что один из пассажиров перед полетом курил в туалетной комнате. Поэтому мужчину сняли с рейса.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, для дальнейшего разбирательства 34-летнего жителя Воронежа доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владикавказа. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Теперь мужчине грозит штраф - до 1500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU