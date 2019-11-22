В воронежской школе ребенок разбил голову: мальчика увезли в больницу на скорой
В Воронеже скорая увезла из школы мальчика с разбитой головой. Ребенок травмировался во время игр в столовой. Об этом «Комсомолке» рассказали читатели. В пресс-службе мэрии информацию подтвердили.
Инцидент произошел 20 ноября в школе № 62 на улице Березовая Роща. Пятиклассник играл с другими ребятами в столовой. В какой-то момент дети заигрались и упали. Один из них получил травму. В учебное заведение пришлось вызывать скорую. Мальчика доставили в ОДКБ №2. К счастью, обошлось без серьезных увечий. Ребенку оказали помощь и отправили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU