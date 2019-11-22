2019-11-22T09:47:34+03:00
Происшествия

В Воронежской области «Дэу-Нексия» влетела в остановившийся из-за поломки «Вольво»

Машина стояла на дороге со включенными аварийными сигналами
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке 1 отделения совхоза «Масловский» столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 22 ноября.

Авария случилась накануне, 21 ноября, в 19.45. По предварительным данным, 44-летний водитель«Дэу-Нексии», ехал в направлении улицы Школьной и влетел в «Вольво-ФЛ 614». Автомобиль стоял на проезжей части со включенными аварийными сигналами.

В результате ДТП водителя «Дэу-Нексии» с травмами госпитализировали.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 103 ДТП, из них в областном центре – 73, на федеральных трассах – 7,в районах области – 23. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ограбление по-воронежски: мужчину вывезли в безлюдное место, забрали деньги и ключи от дома
В воронежской школе ребенок разбил голову: мальчика увезли в больницу на скорой
В Воронеже за неделю три человека отравились угарным газом
Воронежская «Комсомолка» дарит подарки студентам ВГУ
В Воронежской области бывший полицейский получил пять лет колонии за смерть трех мужчин в ДТП
Директор воронежской фирмы попал под уголовное дело за невыплату кредита
В Воронеже после фотографии в Сети оштрафовали водителя УАЗа
Воронежский драмтеатр готовит к Новому году сказку про Полинку-мандаринку
В Воронежской области на пожаре погибли двое мужчин
В Воронежской области сын после убийства матери покончил с собой
В воронежской школе учитель физкультуры в наказание запер детей в раздевалке
Воронежец подбил 10 знакомых женщин на подпольные игры
За три месяца в Воронеже изъяли более 300 литров незаконного алкоголя
Под Воронежем парень 16 раз ударил себя сковородкой по голове, чтобы не ходить в армию
Район под Воронежем временно остался без прокурора
В Воронежской области открыли новый мост
Внедорожные качества в ДНК бренда Mitsubishi
В Воронеже эвакуировали ТЦ «Центр Галереи Чижова»
К Новому году театр оперы и балета покажет воронежцам сказку "Людвиг и Тутта"
Воронежцу, лишившемуся на заводе ноги, установили «умный» протез за 2,5 млн рублей
Поймали воронежца, который 16 лет назад застрелил ровесника