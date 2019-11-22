В Воронежской области «Дэу-Нексия» влетела в остановившийся из-за поломки «Вольво»

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-22T09:47:34+03:00

Машина стояла на дороге со включенными аварийными сигналами

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В поселке 1 отделения совхоза «Масловский» столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 22 ноября.

Авария случилась накануне, 21 ноября, в 19.45. По предварительным данным, 44-летний водитель«Дэу-Нексии», ехал в направлении улицы Школьной и влетел в «Вольво-ФЛ 614». Автомобиль стоял на проезжей части со включенными аварийными сигналами.

В результате ДТП водителя «Дэу-Нексии» с травмами госпитализировали.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 103 ДТП, из них в областном центре – 73, на федеральных трассах – 7,в районах области – 23. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU