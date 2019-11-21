В Воронежской области на пожаре погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 20:12 2019-11-21T20:14:57+03:00

Дом, где произошел пожар. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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В четверг, 21 ноября, около 4.30 загорелся дом на улице Пугачева поселка Грибановский. Пожар потушили в пять утра. В сгоревшей комнате обнаружили тела 59-летнего хозяина дома и его 61-летнего знакомого. Смерть, по предварительным данным, наступила из-за отравления окисью углерода. На месте пожара нашли окурки и пустую бутылку. Опять же по предварительным данным, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

На столе остались окурки и пустая бутылка.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, продолжают опросы очевидцев. В рамках доследственной проверки будут назначены экспертизы: судебно-медицинские с целью установления причины смерти погибших и пожарно-техническая для выяснения точной причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.

Комната, где случилась трагедия.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU