За три месяца в Воронеже изъяли более 300 литров незаконного алкоголя

СЕГОДНЯ 17:46 2019-11-21T17:46:45+03:00

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В администрации Воронежа состоялось заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции на территории города. В нем приняли участие сотрудники мэрии, заместитель прокурора города Юрий Болдырев, заместитель начальника управления МВД по Воронежу Сергей Воронцов, председатель комитета по предпринимательству Торгово-промышленной палаты Воронежской области Дмитрий Тарасевич, а также представители общественных организаций. Провела заседание вице-мэр Людмила Бородина.

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ИСТОЧНИК KP.RU