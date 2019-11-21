В Воронеже эвакуировали ТЦ «Центр Галереи Чижова»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-21T17:16:04+03:00

Посетителям торгового центра пришлось простоять на морозе не меньше получаса. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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Утро четверга, 21 ноября, началось для посетителей торгового центра «Галерея Чижова» с неприятного сюрприза. Около 11 утра попросили выйти на улицу – эвакуировали то есть. Из теплого помещения на воздух при сильно минусовой температуре выходить вообще-то неприятно. Назад не запускали в районе 30-40 минут

В торговом центре сообщили, что это были плановые учения, проводимые силовыми структурами, и извинились за причиненные неудобства. И напомнили, что по любым вопросам посетители ТЦ могут обращаться по телефону контакт-центра: 261-99-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU