Синоптики рассказали, сколько в Воронеже продлятся холода

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-21T14:08:30+03:00

Зима пришла на полторы недели раньше своего календарного срока. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В конце ноября – начале декабря температура снова будет плюсовой

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В Воронежском гидрометцентре рассказали, сколько продлятся чересчур резко пришедший мороз. Оказалось, что, по предварительным прикидкам, терпеть холод нам придется еще девять дней.

- Погода с сильным «минусом» ночью и более умеренным днем сохранится до следующих выходных, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. - А с приходом календарной зимы температура, напротив, повысится. Причем существенно – до плюсовых значений.

В ближайшие же девять дней сохранится мороз и солнце. Для «дня чудесного» не хватает только снега.

В пятницу, 22 ноября, ночью температура упадет до -10 градусов, днем потеплеет до -4. В субботу, 23 ноября, синоптики прогнозируют похожую погоду. Ночью вообще она будет такой же, как и в предыдущие сутки. Днем потеплеет до -2.

В воскресенье, 24 ноября, ночью обещают -8 градусов, днем будет -1. В ночь на понедельник, 25 ноября, восточный ветер сменится на юго-восточный, впервые за четыре ночи на луну набегут облака. И значительно потеплеет ночью – до -6, днем столбик термометра поднимется до отметки -2 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU