2019-11-21T13:32:40+03:00
Общество

Под Воронежем нашелся 17-летний подросток

Парень сам пришел домой
Юрий КОЗЛОВ
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В Семилуках благополучно разрешилась история с пропажей 17-летнего учащегося воронежского индустриального колледжа. Молодой человек утром 18 ноября сказал родителям, что пошел учиться. С тех пор трое суток он не давал о себе знать, оба сотовых парня молчали.

Какая же тяжесть свалилась с души родителей, когда около шести вечера 20 ноября парень вернулся домой – живой и невредимый! Волонтеры сообщили, что молодой человек рассказал родственникам, что сел не на тот автобус, оба телефона разрядились, и он шел домой пешком. Какая-то версия нужна была, вот - получите…

Родителям остается надеяться, что когда сын в следующий раз «сядет не в тот автобус», то хотя бы догадается позвонить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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