2019-11-21T12:52:59+03:00
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В Воронеже могут расторгнуть договор с организаторами платных парковок

Работа проекта вызвала критику
Станислав ШЕВЧЕНКО
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По мнению депутатов, проект не справился с решением транспортных проблем.По мнению депутатов, проект не справился с решением транспортных проблем.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Работа платных парковок в центре Воронежа не принесла ожидаемых результатов. Такое мнение на совете городской Думы высказал депутат Олег Черкасов. По его словам, ожидаемого уменьшения транспортной нагрузки не произошло. Не было и существенных поступлений в бюджет города.

В адрес представителя компании "Городские парковки" Анатолия Кобяшева прозвучал вопрос о том, как фирма планирует исполнять концессионное соглашение, если затраты растут, а доходы катастрофически падают. Тот объяснил финансовые сложности пробелом в законодательстве, касающимся передачи персональных данных. Законопроект, который поможет решить проблему, находится на рассмотрении в государственной Думе.

- Если проблема не решится в ближайшее время, то придется расторгать концессионный договор, - заключил Олег Черкасов.

Депутаты решили вернуться к обсуждению темы в январе 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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