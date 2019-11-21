В Воронеже могут расторгнуть договор с организаторами платных парковок
Работа платных парковок в центре Воронежа не принесла ожидаемых результатов. Такое мнение на совете городской Думы высказал депутат Олег Черкасов. По его словам, ожидаемого уменьшения транспортной нагрузки не произошло. Не было и существенных поступлений в бюджет города.
В адрес представителя компании "Городские парковки" Анатолия Кобяшева прозвучал вопрос о том, как фирма планирует исполнять концессионное соглашение, если затраты растут, а доходы катастрофически падают. Тот объяснил финансовые сложности пробелом в законодательстве, касающимся передачи персональных данных. Законопроект, который поможет решить проблему, находится на рассмотрении в государственной Думе.
- Если проблема не решится в ближайшее время, то придется расторгать концессионный договор, - заключил Олег Черкасов.
Депутаты решили вернуться к обсуждению темы в январе 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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