В Рождество воронежцам три дня будут показывать "Щелкунчика"

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-21T11:54:14+03:00

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Какой Новый год и Рождество без "Щелкунчика"? Правильно, никакой! Воронежцев этой сказкой побалуют целых три дня. Балет-сказку на музыку Чайковского покажут воспитанники Воронежского хореографического училища.

Либретто «Щелкунчика» сочинил Мариус Петипа по сюжету новеллы немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», в которой описывается рождественский вечер в небольшом немецком городке. К этой сказочной истории Чайковский написал замечательную музыку, способную заставить поверить в чудо и взрослых, и детей. Чайковский следовал в своей работе за сценарным планом Петипа. Но он раскрыл и выразил в музыке смысл сказки значительно глубже. Композитор создал симфоническую поэму о девочке с чистой душой, которая стоит на пороге взрослой жизни, стремится одержать победу над злом на пути к своему будущему счастью, о котором так много мечтает. В ее фантазиях смешная и некрасивая кукла Щелкунчик превращается в прекрасного принца, победившего мышиное войско. Музыка ярко и образно раскрывает мир детей, их фантазии, веселые забавы, сказочные сны, то тревожные, то радостные.

В программе также интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой перед новогодней елкой.

Балет в двух действиях пройдет в ВКЗ 5, 6, 7 января в 11.00 и 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU