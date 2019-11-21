На окраине Воронежа сгорел пивной магазин

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-21T12:14:06+03:00

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Утром 21 ноября пожарных вызвали в Шилово. Загорелся пивной магазин «Темное & светлое».

- Сообщение о возгорании на улице Курчатова, 36 поступило на пульт дежурного в 7.33. На месте работали два пожарных расчета. Никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания, эксперты уточняют, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Спасатели напоминают, в случае ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU