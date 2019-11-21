В Воронеже открывается выставка молодой художницы про пространство и людей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-21T09:03:58+03:00

Изменить размер текста: A A

23 ноября в мастерской «Дай пять» (ул.Пятницкого, 52, кв.5) откроется выставка «Пространство и люди-2». Это "персоналка" воронежской художницы Полины Лесовик.

- Три года назад вышла первая часть выставки. Она была про исследование и осмысление родного города как набора визуальных, звуковых и тактильных ощущений. Вторая - история про эмоциональный контакт, людей, воспоминания и тоску. Для меня эти работы стали психологической практикой примирения с действительностью и закрытия гештальтов на тему изменения города, любимых с детства мест, отъезда друзей, переездов с обжитых квартир, угнетающего вида из окна и прочих обыкновенных жизненных ситуаций, с которыми все мы сталкиваемся, - призналась художница.

Начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU