2019-11-20T19:34:23+03:00
Происшествия

В Воронеже 18-летнего «закладчика» отправили в колонию

Он распространял наркотики, когда был еще несовершеннолетним
Олег ИВАНОВ
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20 ноября Центральный районный суд приговорил 18-летнего воронежца к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотиков (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

В сентябре 2018 года еще несовершеннолетний парень вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, от которого получал наркотические средства через тайники. Юноша работал «закладчиком»: он распространял наркотики в Воронеже и получал за это деньги.

- В октябре 2018 года при попытке разместить наркотическое вещество в тайнике юноша был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Суд учел, что наркодилеру еще не было 18 лет. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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