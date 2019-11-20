2019-11-20T18:23:40+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» расторг контракт с одним из шести своих вратарей

Георгий Анаркулов за девять матчей пропустил 25 шайб
Юрий КОЗЛОВ
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Георгий Анаркулов.Георгий Анаркулов.Фото: с сайта ХК «Буран»
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21-летний вратарь Георгий Анаркулов покинул расположение «ураганных». В составе «Бурана» у него, что называется, не пошло. В девяти матчах Георгий пропустил 25 шайб – почти три в каждой игре. Многовато…

После ухода Анаркулова вратарская линия «Бурана» четко разделилась на две возрастные группы. Поопытнее недавно пополнивший команду 25-летний Олег Назаров, а также 26-летний Максим Аляпкин. Также в клубе сейчас есть три 19-летних голкипера: Даниил Исаев, Владислав Окоряк, Егор Литвинцев.

Напомним, 22 ноября «Буран», занимающий 23 место, встретится на выезде с «Ростовом», идущим 28-м. Игра начнется в 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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