Воронежский «Буран» расторг контракт с одним из шести своих вратарей

СЕГОДНЯ 18:23 2019-11-20T18:23:40+03:00

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21-летний вратарь Георгий Анаркулов покинул расположение «ураганных». В составе «Бурана» у него, что называется, не пошло. В девяти матчах Георгий пропустил 25 шайб – почти три в каждой игре. Многовато…

После ухода Анаркулова вратарская линия «Бурана» четко разделилась на две возрастные группы. Поопытнее недавно пополнивший команду 25-летний Олег Назаров, а также 26-летний Максим Аляпкин. Также в клубе сейчас есть три 19-летних голкипера: Даниил Исаев, Владислав Окоряк, Егор Литвинцев.

Напомним, 22 ноября «Буран», занимающий 23 место, встретится на выезде с «Ростовом», идущим 28-м. Игра начнется в 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU