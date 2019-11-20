Воронежский «Буран» расторг контракт с одним из шести своих вратарей
21-летний вратарь Георгий Анаркулов покинул расположение «ураганных». В составе «Бурана» у него, что называется, не пошло. В девяти матчах Георгий пропустил 25 шайб – почти три в каждой игре. Многовато…
После ухода Анаркулова вратарская линия «Бурана» четко разделилась на две возрастные группы. Поопытнее недавно пополнивший команду 25-летний Олег Назаров, а также 26-летний Максим Аляпкин. Также в клубе сейчас есть три 19-летних голкипера: Даниил Исаев, Владислав Окоряк, Егор Литвинцев.
Напомним, 22 ноября «Буран», занимающий 23 место, встретится на выезде с «Ростовом», идущим 28-м. Игра начнется в 19.30.
ИСТОЧНИК KP.RU