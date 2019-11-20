2019-11-20T18:09:50+03:00
Происшествия

В Воронеже 20-летняя автомобилистка сбила 7-летнего мальчика

Ребенок переходил дорогу не по пешеходному переходу
Олег ИВАНОВ
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20 ноября примерно в 13.05 у дома №63Б по улице Минская под колеса автомобиля попал 7-летний мальчик.

По предварительным данным, 20-летняя жительница Воронежа на автомобиле «ДЭУ Матиз» ехала со стороны больницы «Электроника» в направлении роддома. Она не успела среагировать на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть не по переходу.

- В результате ДТП 7-летний мальчик с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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