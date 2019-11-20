Под Воронежем двое пенсионеров устроили бордель в бане

СЕГОДНЯ 17:56 2019-11-20T17:56:51+03:00

Пенсионеры договаривались о том, чтобы к ним в баню привозили путан. Фото: из архива «КП»

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В суд ушло дело об организации борделя, по которому проходят двое пенсионеров – 61-летний мужчина и 59-летняя женщина. По данным следствия, эта парочка с сентября 2018-го по июнь 2019 года фактически «держала» публичный дом в бане в селе Чертовицы Рамонского района. Пожилые люди договаривались с охраной, клиентами, сутенерами, то есть, выполняли роли администратора и диспетчера борделя.

- Пенсионеры признали свою вину. 20 ноября уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 241 УК РФ «Систематическое предоставление помещений для занятия проституцией», направили в Рамонский районный суд. Обоим содержателям борделя грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU