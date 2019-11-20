Движение по воронежской плотине откроют все-таки в 2020 году

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-20T17:50:30+03:00

Была вероятность, что все случится еще в декабре 2019-го, но вмешалась погода

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Движение по мосту через водосброс водохранилища, скорее всего, удастся запустить весной 2020 года. Работы идут с опережением, однако завершить их к декабрю все-таки не удастся. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе мэрии.

– Уже сейчас на мосту полностью убрали 14 старых пролетов и смонтировали 12 новых. В начале ноября планируем закончить монтаж балок на всей переправе, конечно, при условии, что нам позволят это сделать погодные условия. В этом случае постараемся открыть движение по мосту в декабре по временной схеме, – отмечал руководитель городского управления дорожного хозяйства Олег Котов.

Напомним, плотину закрыли в начале августа на капитальный ремонт. Открыть переправу, согласно документам, должны до октября 2020 года. Однако не раз сообщалось, что все-таки движение запустят раньше, чем через 11 месяцев. Будем надеяться, что погода позволит строителям успеть все сделать к весне.

ИСТОЧНИК KP.RU