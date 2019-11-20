В Воронежской области в несколько раз снизилось число случаев бешенства

СЕГОДНЯ 17:25 2019-11-20T17:25:35+03:00

Хотя до сих пор опасность исходит как от кошек или собак, так и от тех же лисиц

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С января по октябрь 2019 года зарегистрировано 24 случая лабораторно подтвержденного бешенства животных в 16 районах области и непосредственно в Воронеже. Это в 3,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об это 20 ноября сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, случаи бешенства зарегистрированы у 9 собак, 8 кошек, 5 лисиц, и по одному случаю у мелкого рогатого скота и хорька.

- За антирабической помощью в медучреждения области обратились с укусами, оцарапываниями, ослюнениями 5757 человек, что на 6,9% меньше аналогичного периода 2018 года. Число укусов, нанесенных дикими животными, на 11,8% выше аналогичного периода 2018 года (208 и 186 случая соответственно). Количество пострадавших в зоонозных очагах бешенства составило 55 человека, что в 5 раз меньше аналогичного периода 2018 года (265 человек), - отметили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU