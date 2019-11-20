Что происходит на воронежском виадуке в последние дни?
На улице 9 Января продолжают разбирать конструкции и готовятся к бурению скважин
.
Изменить размер текста:
В конце прошлой недели на путепроводе на ул. 9 Января рабочие приступили к демонтажу элементов опоры №1: разобрали шкафную стенку, подферменники, ригель. Вместе с этим сотрудники подрядной организации счищали защитный и выравнивающий слои путепровода, а также перекладывали волоконно-оптические линии связи. Параллельно с этим на площадку завозили новые конструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU