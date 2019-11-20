Что происходит на воронежском виадуке в последние дни?

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-20T17:22:26+03:00

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В конце прошлой недели на путепроводе на ул. 9 Января рабочие приступили к демонтажу элементов опоры №1: разобрали шкафную стенку, подферменники, ригель. Вместе с этим сотрудники подрядной организации счищали защитный и выравнивающий слои путепровода, а также перекладывали волоконно-оптические линии связи. Параллельно с этим на площадку завозили новые конструкции.

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ИСТОЧНИК KP.RU