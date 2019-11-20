2019-11-20T17:10:37+03:00
Спорт

Девушка из Воронежа взяла бронзу на чемпионате России по плаванию

Александра Цветковская завоевала медаль на 200-метровке
Юрий КОЗЛОВ
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Александра Цветковская.Александра Цветковская.Фото: cspsk-vrn.ru
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Александра Цветковская стала бронзовым призером чемпионата России по плаванию, который завершился в воскресенье, 17 ноября, в Казани. На дистанции 200 метров комплексным плаванием наша спортсменка показала результат 2:12.61.

Второе место заняла Александра Денисенко из Санкт-Петербурга, а чемпионкой стала самарская спортсменка Ирина Кривоногова с результатом 2:10.60.

- Александра давно шла к этому результату. Она отлично отработала. Здесь нет никакого везения, один сплошной труд, - оценила успех спортсменки главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области Татьяна Калугина.

Александра Цветковская (крайняя справа) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Александра Цветковская (крайняя справа) на пьедестале.Фото: cspsk-vrn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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