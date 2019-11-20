Житель Воронежской области взял кредит, вложил деньги в биткоины и все потерял

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-20T16:27:11+03:00

Он пытался торговать на бирже, но погорел

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46-летний житель Борисоглебска еще летом в интернете обнаружил сайт, на котором ему обещали высокий заработок – нужно было торговать на бирже биткоинами. Новомодные термины не напугали мужчину. Он зарегистрировался на ресурсе и положил на свой виртуальный счет 670 тысяч рублей.

Борисоглебец настолько поверил в свои силы, что оформил банковский кредит. Своих денег у него практически не было.

До ноября мужчина продолжал виртуальную торговлю биткоинами. Затем он обнаружил, что не может вывести со счета деньги и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

- Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU