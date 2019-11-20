Воронежцы просят вернуть тротуар к микрорайону «Березовая роща»
Воронежцы обратились к общественникам с жалобой на разрушенный тротуар от стадиона «Динамо» до микрорайона «Березовая роща». Они рассказали, что вынуждены выходить на проезжую часть или идти по грязи, чтобы преодолеть расстояние в одну остановку. Кроме того, в вечернее время этот участок не освещается. Еще один вариант - проехать дорогу на общественном транспорте. Но это предполагает дополнительные траты.
- До 2004 года от стадиона до «Березовой рощи» можно было пройти по асфальтированному тротуару вдоль трамвайных путей. Пятнадцать лет назад власти демонтировали рельсы. Вместе с ними зачем-то разрушили и пешеходную дорожку. Сейчас о ней напоминают лишь остатки бордюра, сваленные рядом. Жители нашего микрорайона оказались фактически отрезанными от пешего доступа к улице Ленина и далее к центру города, - рассказал местный житель.
Горожане отмечают, что препятствия создает еще и склад-накопитель пескосоляной смеси, который появился здесь после демонтажа рельсов и тротуара. Кучи песка соседствуют с многоэтажками. Они не огорожены, а тяжелая техника раскатала колеи.
По итогам проверки активисты ОНФ направили обращение в администрацию Воронежа с просьбой запланировать восстановление тротуара от стадиона «Динамо» до микрорайона «Березовая роща» на весну 2020 года.
В мэрии пояснили, что управой Центрального района города на совместном выездном совещании с управлением дорожного хозяйства определен вариант устройства тротуара от остановки общественного транспорта «Березовая роща» до остановки общественного транспорта «Стадион «Динамо»: по насыпи вдоль бывшей трамвайной линии.
- Управой определены объемы по устройству тротуара, а также сметная стоимость работ. Возможность устройства тротуара будет рассмотрена в рамках муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы» в 2020 году, - прокомментировали в горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU