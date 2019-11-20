2019-11-20T16:37:15+03:00
Общество

Воронежцы просят вернуть тротуар к микрорайону «Березовая роща»

Чтобы пройти одну остановку, горожанам приходится выходить на проезжую часть или идти по грязи
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: с сайта ОНФ по Воронежской области.Фото: с сайта ОНФ по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Воронежцы обратились к общественникам с жалобой на разрушенный тротуар от стадиона «Динамо» до микрорайона «Березовая роща». Они рассказали, что вынуждены выходить на проезжую часть или идти по грязи, чтобы преодолеть расстояние в одну остановку. Кроме того, в вечернее время этот участок не освещается. Еще один вариант - проехать дорогу на общественном транспорте. Но это предполагает дополнительные траты.

- До 2004 года от стадиона до «Березовой рощи» можно было пройти по асфальтированному тротуару вдоль трамвайных путей. Пятнадцать лет назад власти демонтировали рельсы. Вместе с ними зачем-то разрушили и пешеходную дорожку. Сейчас о ней напоминают лишь остатки бордюра, сваленные рядом. Жители нашего микрорайона оказались фактически отрезанными от пешего доступа к улице Ленина и далее к центру города, - рассказал местный житель.

Горожане отмечают, что препятствия создает еще и склад-накопитель пескосоляной смеси, который появился здесь после демонтажа рельсов и тротуара. Кучи песка соседствуют с многоэтажками. Они не огорожены, а тяжелая техника раскатала колеи.

По итогам проверки активисты ОНФ направили обращение в администрацию Воронежа с просьбой запланировать восстановление тротуара от стадиона «Динамо» до микрорайона «Березовая роща» на весну 2020 года.

В мэрии пояснили, что управой Центрального района города на совместном выездном совещании с управлением дорожного хозяйства определен вариант устройства тротуара от остановки общественного транспорта «Березовая роща» до остановки общественного транспорта «Стадион «Динамо»: по насыпи вдоль бывшей трамвайной линии.

- Управой определены объемы по устройству тротуара, а также сметная стоимость работ. Возможность устройства тротуара будет рассмотрена в рамках муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы» в 2020 году, - прокомментировали в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежская лыжница завоевала серебро I этапа Континентального Кубка Восточной Европы
В Воронежской области в несколько раз снизилось число случаев бешенства
Что происходит на воронежском виадуке в последние дни?
Девушка из Воронежа взяла бронзу на чемпионате России по плаванию
В Воронеже ВАЗ сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе
Житель Воронежской области взял кредит, вложил деньги в биткоины и все потерял
Воронежские школьники знакомятся с профессиями будущего
По мнению Вадима Кстенина, нужно развивать застроенные территории
В Воронеже завели дело после гибели двоих мужчин на стройке
В декабре в Воронеже снесут 18 незаконных киосков
В Воронеже жена задушила истязавшего ее мужа и заявила, что он пропал без вести
В Воронеже пропал 17-летний парень
В Воронеже на время плановых работ перекроют воду на нескольких улицах
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве пропавшего таксиста
В Воронеж с концертом приедет Григорий Лепс
Владимир Нетёсов: «Число жителей Воронежской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2019 года превысит 966 тысяч»
Ярослав Сумишевский выступит в Воронеже
Воронежцев предупреждают об учебном запуске экстренной системы оповещения
В Воронеже после предупреждения снесли незаконные гаражи
Из-за повреждения пожарного гидранта в Воронеже без воды остались десятки домов, школа и медучреждения
В Воронежской области мужчина с бутылкой напал на женщину
Жителя Воронежской области будут судить за жестокое избиение собутыльника
Воронежские школьники на выпускной готовы пожертвовать погодой, но не приглашенной «звездой»
В Воронеже стартовал городской конкурс по журналистике
Воронежскую УК оштрафовали за пыльный подъезд после жалоб жильцов
В Воронежской области две автоледи на иномарках устроили ДТП: пострадали двое
Владимир Нетёсов: «Главной идеей ТОС является объединение граждан, и здесь очень важна поддержка властей»