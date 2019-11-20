2019-11-20T14:03:14+03:00
Происшествия

В Воронеже жена задушила истязавшего ее мужа и заявила, что он пропал без вести

Труп она спрятала в канализационную яму
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские разоблачили женщину, и она призналась, что убила мужа.Полицейские разоблачили женщину, и она призналась, что убила мужа.Фото: из архива «КП»
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Дошла до суда жуткая история, случившаяся в Воробьевском районе. 51-летняя женщина с декабря 2004 года сошлась с 42-летним местным жителем, затем они поженились. Однако жизнь у них была врагу не пожелаешь: постоянные пьянки, во время которых мужчина бил и оскорблял свою супругу.

В июне 2019 года женщина, которой надоело ходить в синяках, после очередной ссоры решила убить мужа. Дождавшись, пока он заснет, связала его веревками, чтобы не сопротивлялся, и задушила. Тело вытащила во двор и бросила в канализационную яму, которую сам же мужчина и выкопал. Труп забросала мусором, ветками и сухой травой. Мобильник супруга она отключила и вместе с его документами спрятала в одном из сараев.

Через 11 дней женщина подала заявление в полицию о том, что ее муж якобы исчез. Стражи порядка быстро вывели женщину на чистую воду. Они обнаружили тело убитого и вынули его из ямы.

- Женщина признала свою вину, ее арестовали. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы) передали в Калачеевский районный суд, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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