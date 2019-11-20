В Воронеже пропал 17-летний парень

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-20T13:54:15+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» объявили о начале поисков 17-летнего Григория Богодухова. Парень исчез 18 ноября в 6.40 утра.

Рост молодого человека 175 см. У Григория Богодухова худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, голубые глаза. На щеке у парня две родинки.

В день пропажи он был в пуховике с капюшоном с синими рукавами, спина и перед камуфляжной расцветки, коротких черных ботинках, темно-синих штанах с резинкой внизу. С собой парень взял сумку болотного цвета с оранжевой лентой.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Григория Богодухова, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 09, 112 или 02. Парень может находиться в Воронеже или Семилуках.

ИСТОЧНИК KP.RU