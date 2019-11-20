В Воронеж с концертом приедет Григорий Лепс

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-20T13:13:12+03:00

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15 декабря столицу Черноземья в очередной раз посетит Григорий Лепс. Заслуженный артист России, обладатель премий «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года», музыкальных наград телеканалов Муз ТВ и Ru TV бывает в Воронеже с концертами каждый год, и всякий раз - полный зал. Все потому, что его хрипловатый баритон невозможно спутать ни с одним другим голосом, он выделяется из сотен. Проникновенные тексты и пронзительные мелодии его песен берут за душу. А каждый концерт является настоящим шоу с живым звуком. В программе концерта - лучшие и самые любимые песни.

Григорий Лепс выступит 15 декабря в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU