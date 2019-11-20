Ярослав Сумишевский выступит в Воронеже

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-20T13:01:11+03:00

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10 декабря в Воронеж приедет с концертом один из самых успешных на сегодняшний день исполнителей российской эстрады - Ярослав Сумишевский. Его называют «феноменом» или «Народным артистом интернета». Всенародной любви Ярослав добился не при помощи эфиров, а благодаря интернет-проекту «Народный Махор», своей харизме и уникальному голосу с невероятно красивым тембром. Уже потом он взорвал своим талантом шоу «Три Аккорда».

Концерты артиста отличаются душевностью, уютной атмосферой и живым звуком, и зрители это ценят, собирая полные залы по всей стране.

Ярослав Сумишевский выступит со своей группой «Махор-Бэнд» 10 декабря в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU