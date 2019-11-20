Воронежцев предупреждают об учебном запуске экстренной системы оповещения

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-20T12:53:44+03:00

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21 ноября воронежцам и гостям города не стоит бояться, если они услышат вой сирен на улице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области, в промежутке между 10.00 и 12.00 в Железнодорожном районе Воронежа будет произведен кратковременный запуск экстренной системы оповещения населения.

Сирены необходимо включить, так как в это время будут проходить учения экстренных служб в этом районе города.

- Просим всех с пониманием отнестись к возможным неудобствам! – обращаются спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU