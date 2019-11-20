2019-11-20T12:53:44+03:00
Общество

Воронежцев предупреждают об учебном запуске экстренной системы оповещения

В одном из районов города ненадолго включатся сирены
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 ноября воронежцам и гостям города не стоит бояться, если они услышат вой сирен на улице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области, в промежутке между 10.00 и 12.00 в Железнодорожном районе Воронежа будет произведен кратковременный запуск экстренной системы оповещения населения.

Сирены необходимо включить, так как в это время будут проходить учения экстренных служб в этом районе города.

- Просим всех с пониманием отнестись к возможным неудобствам! – обращаются спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже завели дело после гибели двоих мужчин на стройке
В декабре в Воронеже снесут 18 незаконных киосков
В Воронеже жена задушила истязавшего ее мужа и заявила, что он пропал без вести
В Воронеже пропал 17-летний парень
В Воронеже на время плановых работ перекроют воду на нескольких улицах
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве пропавшего таксиста
В Воронеж с концертом приедет Григорий Лепс
Владимир Нетёсов: «Число жителей Воронежской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2019 года превысит 966 тысяч»
Ярослав Сумишевский выступит в Воронеже
В Воронеже после предупреждения снесли незаконные гаражи
Из-за повреждения пожарного гидранта в Воронеже без воды остались десятки домов, школа и медучреждения
В Воронежской области мужчина с бутылкой напал на женщину
Жителя Воронежской области будут судить за жестокое избиение собутыльника
Воронежские школьники на выпускной готовы пожертвовать погодой, но не приглашенной «звездой»
В Воронеже стартовал городской конкурс по журналистике
Воронежскую УК оштрафовали за пыльный подъезд после жалоб жильцов
В Воронежской области две автоледи на иномарках устроили ДТП: пострадали двое
Владимир Нетёсов: «Главной идеей ТОС является объединение граждан, и здесь очень важна поддержка властей»