Воронежцев предупреждают об учебном запуске экстренной системы оповещения
В одном из районов города ненадолго включатся сирены
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21 ноября воронежцам и гостям города не стоит бояться, если они услышат вой сирен на улице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области, в промежутке между 10.00 и 12.00 в Железнодорожном районе Воронежа будет произведен кратковременный запуск экстренной системы оповещения населения.
Сирены необходимо включить, так как в это время будут проходить учения экстренных служб в этом районе города.
- Просим всех с пониманием отнестись к возможным неудобствам! – обращаются спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU