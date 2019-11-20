2019-11-20T12:43:28+03:00
Общество

В Воронеже после предупреждения снесли незаконные гаражи

Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
Изменить размер текста:

Во дворах домов №7, 9 и 17 по улице Хользунова за три месяца снесли 16 из 17 самовольно установленных металлических гаражей.

Предварительно, еще в августе, сотрудники отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям управы Коминтерновского района установили собственников этих конструкций через полицию, мэрию и областное правительство. Всем им направили уведомления с указанием даты и времени демонтажа, а также места, куда отправят на хранение гаражи.

- За период с августа по ноябрь в результате разъяснительной работы и оперативных действий управы из 17 самовольных конструкций было снесено 16, - рассказали в управе Коминтерновского района. - Работы по демонтажу последнего объекта, уборке и вывозу мусора проводились за счет средств инвестора, что позволило не тратить бюджетные средства.

Благодаря этому, примыкающая к скверу имени Чкалова территория приобрела опрятный вид. В перспективе здесь проведут комплексное благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже завели дело после гибели двоих мужчин на стройке
В декабре в Воронеже снесут 18 незаконных киосков
В Воронеже жена задушила истязавшего ее мужа и заявила, что он пропал без вести
В Воронеже пропал 17-летний парень
В Воронеже на время плановых работ перекроют воду на нескольких улицах
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве пропавшего таксиста
В Воронеж с концертом приедет Григорий Лепс
Владимир Нетёсов: «Число жителей Воронежской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2019 года превысит 966 тысяч»
Ярослав Сумишевский выступит в Воронеже
Воронежцев предупреждают об учебном запуске экстренной системы оповещения
Из-за повреждения пожарного гидранта в Воронеже без воды остались десятки домов, школа и медучреждения
В Воронежской области мужчина с бутылкой напал на женщину
Жителя Воронежской области будут судить за жестокое избиение собутыльника
Воронежские школьники на выпускной готовы пожертвовать погодой, но не приглашенной «звездой»
В Воронеже стартовал городской конкурс по журналистике
Воронежскую УК оштрафовали за пыльный подъезд после жалоб жильцов
В Воронежской области две автоледи на иномарках устроили ДТП: пострадали двое
Владимир Нетёсов: «Главной идеей ТОС является объединение граждан, и здесь очень важна поддержка властей»