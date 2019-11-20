В Воронеже после предупреждения снесли незаконные гаражи

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-20T12:43:28+03:00

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Во дворах домов №7, 9 и 17 по улице Хользунова за три месяца снесли 16 из 17 самовольно установленных металлических гаражей.

Предварительно, еще в августе, сотрудники отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям управы Коминтерновского района установили собственников этих конструкций через полицию, мэрию и областное правительство. Всем им направили уведомления с указанием даты и времени демонтажа, а также места, куда отправят на хранение гаражи.

- За период с августа по ноябрь в результате разъяснительной работы и оперативных действий управы из 17 самовольных конструкций было снесено 16, - рассказали в управе Коминтерновского района. - Работы по демонтажу последнего объекта, уборке и вывозу мусора проводились за счет средств инвестора, что позволило не тратить бюджетные средства.

Благодаря этому, примыкающая к скверу имени Чкалова территория приобрела опрятный вид. В перспективе здесь проведут комплексное благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU