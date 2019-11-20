Жителя Воронежской области будут судить за жестокое избиение собутыльника

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-20T12:17:09+03:00

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В Воронежской области будут судить 42-летнего местного жителя за жестокое избиение знакомого, после которого он скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в среду, 20 ноября.

Так, вечером 27 апреля в доме по улице Первомайской села Листопадовка Грибановского района сельчанин был в гостях у знакомого, где выпивал с хозяйкой и ее сожителем. Во время общения между мужчинами возникла ссора и драка. Гость избил оппонента ногами и руками. Пострадавшего госпитализировали. Но травмы оказались слишком серьезными, поэтому через несколько дней он скончался.

На предварительном следствии выяснилось, что ранее мужчину уже судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и имущественные преступления. Свою вину он признал лишь частично. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) с обвинительным заключением передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU