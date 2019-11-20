В Воронеже стартовал городской конкурс по журналистике

СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-20T11:36:37+03:00

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Мэрия Воронежа совместно с городской Думы объявила о старте ежегодного конкурса по журналистике.

- На конкурс подаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в текущем году в местных и центральных (материалы журналистов по Воронежу и Воронежской области) средствах массовой информации. Предоставляемые на конкурс материалы не должны быть размещены в СМИ на коммерческой основе или в рамках контрактов на информационное обслуживание. Одно СМИ вправе представить заявки на соискание премии не более чем в четырех номинациях. При этом в каждой из этих четырех номинаций данным СМИ может быть заявлено не более двух журналистов, - оговаривается в условиях конкурса.

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ИСТОЧНИК KP.RU