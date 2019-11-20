Воронежскую УК оштрафовали за пыльный подъезд после жалоб жильцов

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-20T11:35:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцы пожаловались в Госжилинспекцию на пыльный подъезд многоквартирного дома №62 по улице Плехановской. Сталинкой управляет ООО «РЭК Центральный». Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ в среду, 20 ноября.

Местные жители рассказали, что управляющая домом организация долгое время не проводила внутри подъезда сухую и влажную уборку лестничных маршей и площадок. Подоконники, перила лестниц, почтовые ящики оказались покрыты толстым слоем пыли. Во время проверки сообщения воронежцев подтвердились. Кроме того, во время проверки жилищный инспектор также заметил наличие грязи на стенах подъезда и панорамных окнах межэтажных площадок.

В отношении директора управляющей организации был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Постановлением государственной жилищной инспекции Воронежской области директор ООО «РЭК Центральный» назначили штраф в размере 25 тысяч рублей. Он попытался оспорить решение в суде, но он оставил постановление инспекции без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU