2019-11-20T11:13:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области две автоледи на иномарках устроили ДТП: пострадали двое

Авария случилась в поселке Бугаевка Ольховатского района
Юлия ДИДЕНКО
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В поселке Бугаевка Ольховатского района столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 20 ноября.

Авария произошла накануне, 19 ноября, в 16.05 на улице Тополиной. По предварительным данным, 58-летняя местная жительница, водитель автомобиля «Датсун Он До», влетела в «Лексус РХ» которым управляла 32-летняя жительница Ольховатского района. Автоледи на «Лексусе» поворачивала налево.

В результате ДТП пострадали двое: 58-летняя водитель и 52-летняя пассажир автомобиля «Датсун Он До». По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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