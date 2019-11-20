Воронежские пассажиры такси оказались скромнягами
Один из международных сервисов такси поделился статистикой о пассажирах-"интровертах". Поясним: в приложении во время вызова автомобиля можно задействовать функцию "не звонить". Тогда водитель, приехавший к месту встречи, сможет только присылать сообщения. Воронежские пассажиры используют эту функцию особенно охотно.
В рейтинге городов-молчунов мы заняли третье место. На первом - Волгоград, на втором - Пермь. С чем связано такое поведение пассажиров именно в этих городах - неясно. В соседнем Ростове-на-Дону, напротив, функцию "не звонить" включают куда реже. Ну а самыми общительными оказались пассажиры из Новосибирска.
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ИСТОЧНИК KP.RU