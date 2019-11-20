В Воронежской области 18-летний сельчанин слил 100 литров бензина из грузовика и сбежал

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-20T10:40:56+03:00

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В Верхнехавском районе сотрудники полиции поймали похитителя бензина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 20 ноября.

Так, в июне в селе Малый Соловец 18-летний парень решил немного подзаработать. Ночью он заметил припаркованный у дома на улице Молодежной грузовой автомобиль «ГАЗ». Он подошел к нему и слил из бензобака 100 литров топлива в заранее подготовленные для этого канистры. На этом сельчанин не остановился. Он нашел в кузове цепную лебедку и колесо, а затем украл и их. Бензин парень продал другому местному жителю. А остальные вещи хранил у себя в гараже в селе Верхняя Плавица. Владелец имущества обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Накануне, 19 ноября, участковый установил вора. Парень сознался в преступлении. У него дома нашли похищенное. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU