2019-11-20T10:40:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области 18-летний сельчанин слил 100 литров бензина из грузовика и сбежал

Также парень украл из кузова цепную лебедку и колесо
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Верхнехавском районе сотрудники полиции поймали похитителя бензина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 20 ноября.

Так, в июне в селе Малый Соловец 18-летний парень решил немного подзаработать. Ночью он заметил припаркованный у дома на улице Молодежной грузовой автомобиль «ГАЗ». Он подошел к нему и слил из бензобака 100 литров топлива в заранее подготовленные для этого канистры. На этом сельчанин не остановился. Он нашел в кузове цепную лебедку и колесо, а затем украл и их. Бензин парень продал другому местному жителю. А остальные вещи хранил у себя в гараже в селе Верхняя Плавица. Владелец имущества обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Накануне, 19 ноября, участковый установил вора. Парень сознался в преступлении. У него дома нашли похищенное. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже стартовал городской конкурс по журналистике
Воронежскую УК оштрафовали за пыльный подъезд после жалоб жильцов
В Воронежской области две автоледи на иномарках устроили ДТП: пострадали двое
Владимир Нетёсов: «Главной идеей ТОС является объединение граждан, и здесь очень важна поддержка властей»
Воронежские пассажиры такси оказались скромнягами
Воронежских таможенников арестовали за меховой рэкет
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
Воронежский спортсмен поучаствует в Кубке Европы по дзюдо
В Воронежской области за моральный вред мужчину заставили платить судебные приставы
В Воронежской области УК задолжала 700 тысяч рублей по всем видам коммунальных услуг
Художники бесплатно раздадут воронежцам свои картины
Егор Крид приедет в Воронеж с новым шоу
Под Воронежем «десятка» врезалась в дерево: четверо в больнице
Воронежцев бесплатно научат делать фото и видео
В Воронежской области пропал 58-летний мужчина
Звезда романсов Олег Погудин в Воронеже танцевал с микрофонной стойкой
В воронежской медицине новый скандал: невменяемый врач не смогла сделать рентген ребенку
В Воронеже началась подготовка к переписи населения
Воронежских школьников приняли в Юнармию
В Воронеже утвердили проект планировки дороги-"дублера" Московского проспекта
Воронежский «Буран» подписал контракт уже с шестым вратарем
Депутаты Воронежской облдумы обсудили с правительством региона социально-экономическое развитие области
В Воронеж на гастроли приедет шоу "Импровизация"