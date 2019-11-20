Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-20T10:25:10+03:00

Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за расчетно-кассовое обслуживание кредитной карты «Энерджинс». Комиссия не взимается при обороте по счету кредитной карты «Энерджинс» от 5 тысяч рублей в течение месяца. Ранее минимальный порог составлял 30 тысяч рублей

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Комиссия при обороте на счете карты «Энерджинс» от 5 тысяч рублей отменяется до 31 декабря 2019 года включительно.

Карта «Энерджинс» с кредитной линией прекрасно подходит для совершения ежедневных покупок. При оплате картой начисляются баллы в программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус», из расчета 1 балл за каждые 50 рублей. Размер кэшбэка составляет до 3% от стоимости покупки. Льготный период кредитования составляет до 2-х месяцев. Максимальный размер кредита, предоставляемого в рамках кредитной карты, равен 500 тысяч рублей. Управление собственными средствами, переводами, платежами и другими услугами в Мобильном и Интернет-банке УРАЛСИБ осуществляется круглосуточно.

Подробную информацию и полные условия по кредитной карте «Энерджинс» можно получить в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) и на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU