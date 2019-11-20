2019-11-20T10:01:23+03:00
Спорт

Воронежский спортсмен поучаствует в Кубке Европы по дзюдо

Сергей Неказаков получил такую возможность после выступления на юниорском первенстве России
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.
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Воронежец Сергей Неказаков примет участие в Кубке Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации во вторник, 19 ноября. Соревнования пройдут в апреле 2020 года в Санкт-Петербурге.

Право на участие в них спортсмен завоевал на юниорском первенстве России по дзюдо. Самый престижный национальный турнир в этой возрастной категории проходил в Красноярске с 14 по 17 ноября. В нем приняли участие 613 спортсменов из 66 регионов страны.

В весовой категории 100 кг за победу сражались 36 спортсменов, в том числе и воспитанник спортивной школы № 19 Сергей Неказаков. Он провел пять схваток, в трех из них одержал победу и занял седьмое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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