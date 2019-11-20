Воронежский спортсмен поучаствует в Кубке Европы по дзюдо

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-20T10:01:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежец Сергей Неказаков примет участие в Кубке Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации во вторник, 19 ноября. Соревнования пройдут в апреле 2020 года в Санкт-Петербурге.

Право на участие в них спортсмен завоевал на юниорском первенстве России по дзюдо. Самый престижный национальный турнир в этой возрастной категории проходил в Красноярске с 14 по 17 ноября. В нем приняли участие 613 спортсменов из 66 регионов страны.

В весовой категории 100 кг за победу сражались 36 спортсменов, в том числе и воспитанник спортивной школы № 19 Сергей Неказаков. Он провел пять схваток, в трех из них одержал победу и занял седьмое место.

ИСТОЧНИК KP.RU