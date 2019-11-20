В Воронежской области УК задолжала 700 тысяч рублей по всем видам коммунальных услуг

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-20T08:35:23+03:00

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Острогожская межрайонная прокуратура провела проверку местной управляющей компании «Максимум». Оказалось, что организация несколько раз нарушила жилищное законодательство при обслуживании многоквартирных домов. Кроме того, УК имеет массу долгов по всем видам коммунальных услуг, общая сумма которых уже превысила 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области во вторник, 19 ноября.

Так, ООО УК «Максимум» не размещала в информационной системе ГИС ЖКХ на сайте госуслуг. Это данные об объектах жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние. А также информация о перечне предоставляемых коммунальных услугах в многоквартирные дома, жилые дома, оказываемых услугах, выполняемых работах по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества, их стоимости; о размере платы за жилое помещение; о размере платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме по видам ресурсов и многое другое.

По данным фактам прокуратурой в отношении директора общества возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) и ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ (неразмещение информации, размещение информации не в полном объеме или размещение недостоверной информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства).

Дела направлены для рассмотрения по существу в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU