Под Воронежем «десятка» врезалась в дерево: четверо в больнице

СЕГОДНЯ 20:40 2019-11-19T20:40:17+03:00

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Четыре человека пострадали в утренней аварии 19 ноября в Лискинском районе. Около половины десятого на 13-м километре автодороги «Лиски-Давыдовка» ВАЗ-2110 врезался в дерево.

- Предположительно, 39-летний водитель не справился с управлением. Он сам и трое его пассажиров, 26 и 37-летние мужчины, а также 38-летняя женщина попали в больницу с травмами, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU