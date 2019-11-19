В Воронежской области пропал 58-летний мужчина
Сергей Заречный исчез из Новомарковки
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В Воронежской области пропал 58-летний мужчина. Сергей Заречный вышел из своего дома на проспекте Труда и отправился в село Новомарковка Кантемировского района. С 18 ноября местнонахождение его неизвестно, он не выходит на связь с родственниками. К поискам подключились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
Мужчина плотного телосложения, ростом 179 см, у него серо-карие глаза и седые волосы. На мужчине была черная куртка, синие трикотажные брюки, черные ботинки.
Если кто видел Сергея Заречного, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU