СЕГОДНЯ 19:37 2019-11-19T20:10:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области пропал 58-летний мужчина. Сергей Заречный вышел из своего дома на проспекте Труда и отправился в село Новомарковка Кантемировского района. С 18 ноября местнонахождение его неизвестно, он не выходит на связь с родственниками. К поискам подключились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Мужчина плотного телосложения, ростом 179 см, у него серо-карие глаза и седые волосы. На мужчине была черная куртка, синие трикотажные брюки, черные ботинки.

Если кто видел Сергея Заречного, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

л

ИСТОЧНИК KP.RU