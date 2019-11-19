В Воронеже началась подготовка к переписи населения

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-19T18:04:16+03:00

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В управе Ленинского района состоялось заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Его провела заместитель руководителя управы Марина Андрейчук. Вместе со своими сотрудниками и представителями Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области она обсудила состояние так называемого адресного хозяйства в Ленинском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU