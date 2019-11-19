В Воронеже утвердили проект планировки дороги-"дублера" Московского проспекта

СЕГОДНЯ 17:57 2019-11-19T18:00:05+03:00

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Чиновники мэрии Воронежа утвердили проект планировки участков под строительство дороги от улицы Шишкова до Тимирязева. Соответствующее постановление подписал 14 ноября и.о.главы Воронежа Сергей Петрин, документ опубликовали 19 ноября.

Согласно проекту, протяженность четырехполосной дороги составит 2,9 км. Магистраль будет состоять из трех участков: от улицы Шишкова (там появится транспортная развязка), проезд вдоль жилых комплексов и по незастроенной территории вдоль Ботанического сада до Тимирязева. Строительство планируется в два этапа.

Транспортная развязка у Шишкова будет вытянутой формы, съезды будут отделяться друг от друга островками безопасности и разделительными полосами. На участке, проходящем вдоль жилой застройки, планируется шесть дополнительных полос для улучшения въезда- выезда с прилегающих территорий, на участке вдоль Ботанического сада собираются сделать четыре полосы движения. В центральной части появятся разворотные петли для съезда к Ботаническому саду и обратно - из жилых комплексов. Дорога будет заканчиваться на Тимирязева т-образным перекрестком. Объект обустроят четырьмя надземными пешеходными переходами.

Напомним, проект утвердили по результатам общественных слушаний, которые прошли 23 сентября. По данным мэрии, большинство высказалось за проект. Тем не менее, на слушаниях высказались многие местные жители. Они пожаловались, что новая дорога ухудшит экологическую обстановку и спровоцирует проблемы для пешеходов. Противники идеи даже создали петицию.

По расчетам разработчиков, дорога может разгрузить Московский проспект, улицы Ломоносова и 45-й Стрелковой дивизии.

ИСТОЧНИК KP.RU