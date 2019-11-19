2019-11-19T17:52:05+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» подписал контракт уже с шестым вратарем

Олег Назаров будет вторым по старшинству среди россыпи голкиперов «ураганных»
Юрий КОЗЛОВ
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Олег Назаров стал уже шестым вратарем "Бурана".Олег Назаров стал уже шестым вратарем "Бурана".Фото: с сайта ХК «Буран»
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«Буран» подписал контракт до конца сезона с 25-летним вратарем Олегом Назаровым. До последнего времени он выступал за пензенский «Дизель». Ранее голкипер играл за тверской ТХК, «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Ермак» из Ангарска и ХК «Рязань». В «Буране» Олег выступит под номером 80.

В составе «ураганных» теперь шесть вратарей. Это 26-летний Максим Аляпкин, 21-летний Георгий Анаркулов и три 19-летних голкипера: Даниил Исаев, Владислав Окоряк, Егор Литвинцев. Любопытно, как среди них будет распределяться игровое время

Напомним, очередную игру «Буран» проведет 22 ноября на выезде против ХК «Ростов». Матч начнется в 19.30. Пока «ураганные» занимают 21 место в турнирной таблице ВХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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