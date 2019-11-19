Депутаты Воронежской облдумы обсудили с правительством региона социально-экономическое развитие области
На встрече речь шла о проекте бюджета на 2020 год, развитии социальной сферы и экономики, реализации нацпроектов, поддержке отдельных категорий граждан
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В мероприятии приняли участие глава региона Александр Гусев председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководители парламентских фракций и председатели думских комитетов, а также члены правительства области.
ИСТОЧНИК KP.RU