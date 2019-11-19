2019-11-19T17:46:42+03:00
Общество

Депутаты Воронежской облдумы обсудили с правительством региона социально-экономическое развитие области

На встрече речь шла о проекте бюджета на 2020 год, развитии социальной сферы и экономики, реализации нацпроектов, поддержке отдельных категорий граждан
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В мероприятии приняли участие глава региона Александр Гусев председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководители парламентских фракций и председатели думских комитетов, а также члены правительства области.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24