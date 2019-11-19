2019-11-19T16:11:04+03:00
Звезды

Воронежской детворе покажут новогодний спектакль по сказкам Пушкина

«Чудо чудное» будет гастролировать три дня
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша ВКЗафиша ВКЗ
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Афиша новогодних мероприятий пополнилась спектаклем «Чудо чудное, диво дивное». В сказке встретятся герои произведений Пушкина - князь Гвидон и коварный колдун Черномор, Царевна-Лебедь, а также главный кудесник зимы Дед Мороз.

Интерактивное представление, придуманное молодым режиссером Ильей Архиповым, начнется на знаменитом острове Буяне. Славный князь Гвидон по поручению Деда Мороза отправится в небывалое путешествие, чтобы добыть перо Жар-птицы. Ведь только его огнем можно украсить новогоднюю елку так, что она исполнит самые заветные желания. Однако путь этот будет полон опасностей и приключений, невероятных встреч и загадок.

Увлекательная фантазия по мотивам сказок Пушкина развернется на сцене в сопровождении инструментального ансамбля и живого вокала. В спектакле зрителей ждут мультимедийные декорации, эксклюзивные костюмы и даже эквилибр!

По окончании спектакля сказка продолжится с Дедом Морозом у новогодней елки в фойе концертного зала.

Сказку «Чудо чудное, диво дивное» покажут в ВКЗ 2, 3, 4 января в 11.00 и 14.00 (0+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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