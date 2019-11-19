Будут судить жителя Воронежской области, который угробил жену, врезавшись в трактор

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-19T15:53:43+03:00

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Следователи передают в суд уголовное дело 55-летнего жителя Бутурлиновского района, угробившего свою жену на дороге.

Авария случилась в мае 2019 года. В вечернее время, около 23.00, мужчина на ВАЗ-2114 не учел безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении трактора «Беларус», не снизил скорость и врезался в заднюю часть полуприцепа трактора.

В результате ДТП 55-летняя женщина, супруга водителя, от полученных травм скончалась на месте аварии до приезда «скорой». Теперь ее мужа будут судить за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU