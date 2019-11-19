2019-11-19T15:53:43+03:00
Происшествия

Будут судить жителя Воронежской области, который угробил жену, врезавшись в трактор

Авария произошла в мае в Бутурлиновском районе
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи передают в суд уголовное дело 55-летнего жителя Бутурлиновского района, угробившего свою жену на дороге.

Авария случилась в мае 2019 года. В вечернее время, около 23.00, мужчина на ВАЗ-2114 не учел безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении трактора «Беларус», не снизил скорость и врезался в заднюю часть полуприцепа трактора.

В результате ДТП 55-летняя женщина, супруга водителя, от полученных травм скончалась на месте аварии до приезда «скорой». Теперь ее мужа будут судить за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежской детворе покажут новогодний спектакль по сказкам Пушкина
В Воронеже на переходе сбили 9-летнюю девочку
Рядом с воронежским элитным комплексом нашли два тела
В Воронежской области женщина-лесничий задержала группу людей с топорами
Снятую воронежцами полнометражную сказку покажут 21 ноября
На площадке "Воронежского опытно-механического завода" появятся двадцатиэтажки
На VI Воронежском форуме предпринимателей научат цифровизации, digital-маркетингу и хедхантингу
«Кубанский казачий хор» заставил воронежцев пуститься в пляс
В Воронежской области в декабре начнут устанавливать колесо обозрения высотой с 10-этажный дом
В Новоусманском районе будут выращивать 12 тысяч тонн шампиньонов в год
Житель Воронежской области избил брата до смерти и ушел спать
За сутки мошенники обманули воронежцев на 850 тыс рублей
В Воронеже пройдет фестиваль по воздушной гимнастике
В Воронежской области в следующем году введут раздельный сбор мусора
В воронежских пригородных автобусах появятся терминалы безналичной оплаты
В Воронежской области осудили парня, который надругался над 50-летней женщиной
Прогулка по Машмету закончилась для жительницы Воронежа потерей телефона и денег