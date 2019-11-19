2019-11-19T14:24:12+03:00
Общество

В Воронежской области женщина-лесничий задержала группу людей с топорами

Те успели срубить больше ста деревьев
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Женщина заблокировала дорогу своим автомобилем.Женщина заблокировала дорогу своим автомобилем.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Участковый лесничий Светлана Малахова нашла и задержала группу людей, которые незаконно рубили сосны. Об этом случае рассказали в Управлении лесного хозяйства Воронежской области.

16 ноября лесничий получила сигнал от жителей Россошанского района, что в лесу вдоль трассы трудятся подозрительные лесорубы. Она нашла место по описанию и увидела группу людей с топорами и пилами. Все они рубили шестилетние сосны и складывали в "ГАЗель".

Женщина тут же перекрыла дорогу своим автомобилем и вызвала полицию. "Черных лесорубов" задержали. Они успели срубить 107 деревьев. Материалы передали в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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