2019-11-19T13:54:34+03:00
Общество

На площадке "Воронежского опытно-механического завода" появятся двадцатиэтажки

Там планируют построить новый жилой комплекс
Виктор ПАВЛОВ
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Группа компаний "Развитие" планирует построить на бывшей площадке "Воронежского опытно-механического завода" жилой комплекс. Об этом сообщает "КоммерсантЪ-Черноземье" со ссылкой на собственные источники.

Сам завод переезжает в Хохольский район. Участок на улице 121-й Стрелковой Дивизии, на котором он находился, был выкуплен примерно за 200 миллионов рублей. Там планируют построить около 40 тысяч кв. м жилья.

Высотность зданий будет разной: от 10 до 20 этажей. Однако разрешение на строительство группа компаний "Развитие" пока не получила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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