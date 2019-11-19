Снятую воронежцами полнометражную сказку покажут 21 ноября

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-19T14:05:42+03:00

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21 ноября на большом экране покажут фантастический фильм «Потерянные в воспоминаниях», созданный воронежской студией детских фильмов «Стоп! Снято» вместе с театром драмы. Демонстрировать сказку о волшебнике и машине времени будут в кинотеатре «Юность». Напомним, полнометражная сказка рассказывает историю об одиноком алхимике, который несколько сотен лет тоскует по умершей жене и с помощью волшебного механизма решает вернуть самые трогательные воспоминания о супруге. В какой-то момент что-то идет не так, и в реальный мир врываются персонажи из разных периодов прошлого - пираты, разбойники, петровские солдаты и фашисты… Фильм снимали в Воронеже и области летом 2017-го.

Перед премьерой режиссеры Андрей Козлов и Егор Козаченко, а также снимавшиеся артисты рассказали о закулисье съемок.

- Мы очень благодарны детям, которые работали наравне со взрослыми. И волонтерам, которые помогали во всем! – отметили постановщики.

- Я попал в фильм случайно. Посреди ночи! – заинтриговал актер Вячеслав Бухтояров. – Позвонил Егор Козаченко и сказал, что заболел актер и нужно выручать. Я не мог отказать Егору. Снимаюсь день, второй, спрашиваю у него: когда закончится? А он мне: так у вас одна из главных ролей (дворецкий)! А я никогда не читаю сценарий, у меня так челюсть и отпала! Что меня поразило: сплоченность команды. Вроде снимали первый раз, да еще полнометражный фильм… но все настолько профессионально делалось! Я пока не видел материал – буду смотреть как настоящий зритель на экране!

Ему вторит и исполнитель главной роли - Вячеслав Гардер, сыгравший алхимика.

- У меня это первый опыт в большом кино, до этого были только короткометражки. И для меня было неожиданностью, насколько ребята подошли профессионально к съемкам. В первый день у меня не было сцен, но я пришел на съемку понаблюдать. И когда увидел такое количество занятых людей, их настрой, я понял, что все это очень серьезно! – отметил Вячеслав Гардер.

Напомним, в фильме засветился корабль-музей Гото Предестинация, который по сюжету приплывает из прошлого, замок принцессы Ольденбургской, который предстает в качестве жилища загадочного волшебника, театр драмы имени Кольцова, ставший бальным залом с благородными дамами и гусарами из прошлого столетия, Каменный мост. Кроме того, яркие сцены с рыцарями и наездниками были сняты в парке Кудыкина гора, а пикник у озера снимали в усадьбе Скорняково-Архангельское в Липецкой области.

В картине заняты артисты воронежских театров и множество реконструкторов. Поскольку это сказка, главными действующими персонажами в картине стали дети (именно детвора поможет алхимику вернуть время назад) – в фильме снимались воспитанники воронежской киношколы «Стоп! Снято!» и новоусманской цирковой студии «Созвездие».

Бюджет фильма – около 2 млн рублей.

Тизер воронежского фильма "Потерянные в воспоминаниях"."Любую проблему можно решить, нужно только протянуть руку" Бессмертный граф изобрел машину, способную вернуть в настоящее некоторые из его воспоминаний. Когда граф отправился в прошлое, в наш мир вырвались персонажи из его воспоминаний! Школы, улицы, магазины - все переполняется рыцарями, колдуньями и простыми прохожими из прошлых столетий! Лишь пятеро детей, которые помогли запустить механизм, способны его остановить! Но для этого им предстоит отыскать главного героя в его собственных воспоминаниях. Осмелятся ли Воронежские школьники окунуться в прошлое, чтобы спасти настоящее?!

ИСТОЧНИК KP.RU