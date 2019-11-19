2019-11-19T15:20:13+03:00
Звезды

«Кубанский казачий хор» заставил воронежцев пуститься в пляс

Выступление коллектива совпало с Днем сельхозтруженика
Татьяна МИСТЮКОВА
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В понедельник наши сельхозтруженики (и не только) получили на свой профессиональный праздник оригинальный подарок. Днем все дружно отмечали День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Воронежской области, а вечером в том же Event Hall состоялся концерт «Кубанского казачьего хора».

Заслуженный коллектив, солисты которого имеют множество регалий и званий, привез в столицу Черноземья программу с песнями и танцами.

Каждый номер был представлен как мини-спектакль. На песне «Перевоз Дуня держала» за солистку прямо на сцене едва не подрались три казака. Свои эмоции и слова они выражали с помощью свиста, интонацию которого можно было легко понять. В итоге артисты так завели зал, что на одной из композиций заставили зрителей вскочить со своих мест и пуститься в пляс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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