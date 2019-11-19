В Воронежской области в декабре начнут устанавливать колесо обозрения высотой с 10-этажный дом

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-19T13:16:15+03:00

Колесо обозрения в Лушниковке будет, как и воронежское (на фото), работать круглый год. Фото: с сайта ТРК "Арена".

Изменить размер текста: A A

На портале госзакупок появилась информация о проведении аукциона на расчистку площадки под колесо обозрения в пригороде Боброва - поселке Лушниковка. Заявки на торги начали принимать 18 ноября, а завершат этот процесс в 9.00 26 ноября. Начальная цена работ – 665 тысяч рублей. С подрядчиком планируют определиться 27 ноября. А уже через пять дней после подписания контракта площадка должна быть подготовлена, то есть, в начале декабря.

Напомним, установить колесо обозрения высотой 31,5 метров – примерно с десятиэтажный дом в Лушниковке планируют к 15 декабря. Стоить это удовольствие будет около 28 миллионов рублей. За эти деньги специалисты компании ООО «Спецпрофи», выигравшей торги, должны будет сделать колесо обозрения, работающее круглый год при разбросе температур от -20 до +40 градусов. Внутри аттракциона планируют разместить восемь частично застекленных и семь закрытых кабинок с отоплением и кондиционером, одна из них с расширенным входом и откидным креслом будет рассчитана на инвалидов. Их сидения и спинки планируют сделать из нержавеющей стали, окна из закаленного стекла, пол – из алюминиевых листов с рифлением. Один оборот колеса должен занимать шесть минут. На боковых панелях кабинок собираются установить светящиеся надписи «Бобров». Каждая кабина будет рассчитана на шестерых. Одновременно смогут кататься на аттракционе 96 человек.

В мэрии Боброва планируют в этом месте – в урочище Братчиково - не только установить колесо обозрения, но и сделать парк аттракционов на площади 10 гектаров. Что-то вроде «Олимпика» с лыжной и лыжероллерной трассой. На 80 - 90 гектарах собираются построить экодеревню, а на оставшейся – парк, составной частью которого и будет колесо обозрения. С него, с одной стороны, будет открываться вид на село Хреновое, с другой на гору, где расположен Бобров. А еще можно будет полюбоваться на лес и берега реки Битюг.

Пока колеса обозрения есть только в Воронеже, Борисоглебском и Россошанском районах.

В Воронеже высота аттракциона, расположенного у ТРК «Арена», 38 метров, в нем 18 кабинок. Обошлась установка колеса обозрения в 60 миллионов рублей.

В городском парке Борисоглебска высота колеса 24 метра, 20 кабинок не застеклены. Аттракцион установили в 1984 году.

И, наконец, в Россошанском районе колесо обозрения такое, как и в Борисоглебске, типовое, советских времен. Установлено оно было в конце 80-х годов прошлого века. Высота его 24 метра, в нем 20 открытых кабинок, закрывающихся металлической цепочкой.

Работают колеса обозрения в Борисоглебске и Россоши только в теплое время года.

ИСТОЧНИК KP.RU